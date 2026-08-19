سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 897.207 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.295% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 897.898 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 894.567 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.