سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 3.76533 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.244% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.533% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 3.79352 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.76371 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.197%.