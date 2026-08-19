سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.125269 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.409% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.125955 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.125049 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.495%.