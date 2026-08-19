سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.349848 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.328% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.956% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.354888 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.349595 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.443%.