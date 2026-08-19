سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 1.36566 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.387% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 1.37329 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.36566 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.336%.