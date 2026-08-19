سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 51.9156 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 52.0485 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 51.7672 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.286%.