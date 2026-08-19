سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 2.38308 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.191% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.437% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 2.38606 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.37217 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.516%.