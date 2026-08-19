سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 1.49291 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.123% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 1.49406 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.48994 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.225%.