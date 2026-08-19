سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 17.209 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.605% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.735% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 17.3481 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 17.0992 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.347%.