سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 663.601 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.150% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.253% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 666.078 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 661.754 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.350%.