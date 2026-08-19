سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الغياني

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الغياني حاليًا 7.78269 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.154% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الغياني بين أعلى مستوى 7.80669 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 7.78269 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.182%.