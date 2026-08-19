سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 115.14 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.326% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.184% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 117.097 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 114.937 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.686%.