سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 0.250648 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.123% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.176% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 0.251377 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.250648 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.145%.