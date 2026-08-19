سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.526905 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.232% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.526905 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.507042 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.531%.