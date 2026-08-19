سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.42984 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.224% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.085% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.439669 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.42984 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.678%.