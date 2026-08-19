سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.0526122 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.372% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.200% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.0528395 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0522316 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.247%.