سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 13.5825 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.120% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.286% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 13.643 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 13.552 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.269%.