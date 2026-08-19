سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى Zmw حاليًا 0.0896661 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.267% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.211% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.0904572 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0894776 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.