سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.15258 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.786% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.154133 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.151896 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.311%.