سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.181071 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.142% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.496% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.181165 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.179828 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.557%.