سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 28.7439 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.091% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.909% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 28.8775 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 28.4849 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.