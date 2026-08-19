سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0211775 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.288% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.125% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0211822 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0211167 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.310%.