سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.0449173 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.242% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.907% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.0455485 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0449173 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.443%.