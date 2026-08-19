سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 107.749 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 107.911 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 107.638 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.140%.