سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 0.352242 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.227% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.812% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 0.35305 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.349406 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.983%.