سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.0308317 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.371% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.0310217 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0307846 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.163%.