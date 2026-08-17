سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الغياني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الغياني حاليًا 32.4079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.206% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الغياني بين أعلى مستوى 32.4837 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 32.2355 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.163%.