История обменного курса датская крона–гайанские доллары

Обменный курс датские кроны/гайанские доллары сейчас составляет 30,063, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.109% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 30,628, и минимумом, равным 29,887, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.