سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 1.74522 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.046% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 1.75051 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.74033 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.269%.