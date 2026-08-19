سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 488.81 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.256% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.067% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 489.07 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 486.401 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.