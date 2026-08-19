سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الليرة التركية حاليًا 6.28579 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.035% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.365% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 6.28751 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 6.25759 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.178%.