سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.306137 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.569% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.318% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.310456 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.30426 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.410%.