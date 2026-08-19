سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.3061 TOP

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سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس

1 GTQ إلى TOPآخر 7 أيام
الأعلى0.3085
الأدنى0.3061
المتوسط0.3074
التغيير-0.14%

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.306137 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.569% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.318% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.310456 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.30426 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.410%.

GTQ إلى TOP مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to بانغا تونغي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TOP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to بانغا تونغي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TOP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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