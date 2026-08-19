سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 1.20875 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.283% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 1.20897 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.20426 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.