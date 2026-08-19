سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 1.8785 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.443% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 1.243% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 1.92083 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.80397 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.898%.