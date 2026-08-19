سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 192.881 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.152% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.105% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 192.927 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 192.533 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.131%.