سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 13.2734 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.528% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 13.3603 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 13.2589 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.197%.