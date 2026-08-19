سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية
هل تبحث عن أسعار صرف GTQ التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الكيتزال الغواتيمالي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الكيتزال الغواتيمالي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GTQ إلى RSD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|13.3485
|الأدنى
|13.2734
|المتوسط
|13.3054
|التغيير
|-0.56%
يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 13.2734 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.528% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 13.3603 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 13.2589 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.197%.
GTQ إلى RSD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دينار صربي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
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اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RSD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دينار صربي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر RSD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.