سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.478022 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.024% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.478292 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.477448 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.113%.