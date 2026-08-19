سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 8.10756 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.246% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.851% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 8.11299 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 8.02441 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.221%.