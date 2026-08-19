سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.441724 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.345% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.443502 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.440472 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.464%.