سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 1.23373 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.134% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.928% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 1.24947 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.23304 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.443%.