سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 4.81417 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.304% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.358% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 4.83499 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 4.81417 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.271%.