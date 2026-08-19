سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 182.487 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.068% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.049% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 183.249 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 182.397 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.359%.