سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 2.23716 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.058% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 2.23982 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.22709 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.243%.