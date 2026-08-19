سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 5.26273 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.116% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.152% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 5.26377 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 5.24619 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.225%.