سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى باتاكا ماكانيز

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 1.05941 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 1.06045 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.05928 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.033%.