سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 23.7195 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.368% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 23.8096 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 23.6997 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.424%.