سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 0.392051 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.494% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.498% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 0.394014 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.386479 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.281%.