سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 121.627 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.370% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.473% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 121.729 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 119.179 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.380%.