سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 12.5475 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.234% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 12.55 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 12.5 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.185%.