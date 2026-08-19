سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 15.9983 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.364% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.169% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 16.1875 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 15.9978 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.327%.